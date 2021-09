Zamieszkaj w Świdniku – atrakcyjne działki na sprzedaż

Dlaczego Świdnik?

W ostatnim czasie Świdnik dynamicznie się rozwija, a zachodzące zmiany obejmują różne aspekty związane z funkcjonowaniem miasta i dotyczą m.in. inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury miejskiej, ekologii czy nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców.

Dostępność komunikacyjna

Remont w ostatnim czasie przeszło kilkadziesiąt ulic, dzięki czemu poprawiła się jakość życia mieszkańców. Mowa tu zarówno o mniejszych, osiedlowych ulicach, jak i o większych arteriach komunikacyjnych. Podróż niewątpliwie ułatwi tzw. „mała obwodnica” – al. NSZZ Solidarność, której część została już oddana do użytku w ubiegłym roku. Ulica łączy Aleję Lotników Polskich z ul. ks. Jana Hryniewicza, a docelowo jeszcze w tym roku będzie można nią dotrzeć aż do ul. Kusocińskiego. Nowopowstałe oraz wyremontowane ulice zyskały nowe oświetlenie, chodniki, odwodnienie. W przypadku niektórych z nich są to także parkingi i zatoki przystankowe. Komfort wielu świdniczan poprawił się również dzięki remontom gruntówek. Prawie 40 ulic zyskało nową nawierzchnię, dzięki której mieszkańcy mogą cieszyć się wygodnym dojazdem do posesji.