Zamieszki na meczu żużlowców w Lublinie. Policja zatrzymała kibiców z Torunia (ZDJĘCIA + WIDEO)

Po 14. biegu niedzielnego meczu na stadionie przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie, kibice z Torunia zaczęli wybiegać ze swojego sektora i doszło do przepychanek z ochroną. Mecz został przerwany na kilkanaście minut. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którym grozi grzywna oraz kara ograniczenia wolności do sześciu lat. Żużlowcy Motoru wygrali z Apatorem i awansowali do finału mistrzostw Polski.