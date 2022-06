Zamkną ul. Pocztową, która jest obecnie jedynym dojazdem do dworca PKP. Jak będzie można dotrzeć na pociąg? Artur Jurkowski

Ul. Pocztowa to obecnie jedyny dojazd do dworca kolejowego Lublin Główny. Od najbliższego poniedziałku droga zostanie zamknięta dla ruchu. Dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to, że radykalnie zmieni się trasa dojazdy na pociąg.