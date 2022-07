Zamknięte ulice, objazdy dla autobusów i trolejbusów. Lublin przygotowuje się do Tour de Pologne

W sobotę (30.07) w Lublinie zaplanowano metę pierwszego etapu wyścigu Tour de Pologne. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to duże utrudnienia w przemieszczaniu się po mieście. Utrudnienia potrwają od piątku od godz. 8 do soboty do godz. 22.

Piątek (29.07)

całkowite zamknięcie dla ruchu ulic: Dolnej 3 Maja, 3 Maja i Krakowskie Przedmieście

zamknięcie prawoskrętu i lewoskrętu z al. Solidarności w ul. Dolną 3 Maja; ul. Radziwiłłowskiej od ul. Niecałej; ul. Żołnierzy Niepodległej od ul. Ogrodowej;

wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Ogrodowej;

zamknięcie ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Peowiaków; ul. Chopina od ul. Hipotecznej oraz ul. Ewangelickiej od ul. Jasnej;

utrzymanie nakazu skrętu w prawo z Al. Racławickich w ul. Lipową na skrzyżowaniu Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Krakowskie Przedmieście.

Trasy zmieniło 17 linii autobusowych i cztery trolejbusowe: 2, 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 26, 31, 32, 40, 44, 55, 57, 74, 150, 151, 155, 158.

Sobota (30.07)

Podobnie jak w piątek zamknięte 3 Maja i Krakowskie Przedmieście;