Zamknięty dla ruchu zostanie ok. 250-metrowy odcinek ul. Prawiednickiej. Oznacza to objazdy dla kierowców

Od czwartku (6 maja) zamknięty dla ruchu zostanie fragment ul. Prawiednickiej. Chodzi o odcinek od ul. Osmolickiej do mostu na Bystrzycy. To ok. 250 metrów jezdni. Dla kierowców oznacza to konieczność korzystania z objazdów.

– Zostały wyznaczone przez Krężnicę Jarą, Nowiny i Osmolice – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza. I dodaje: – Utrudnienia potrwają około trzech tygodni.

Zmiany na ul. Prawiednickiej są związane z pracami przy z budową węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej. W ramach inwestycji wybudowana będzie nowa pętla autobusowa, która pomieści dwa pojazdy 12-metrowe. Na przystanku dla wsiadających pojawi się wiata o długości 5,5 metra. Informacje o rozkładach jazdy będą prezentowane na wyświetlaczu.