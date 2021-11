Zamojska uczelnia ułatwiła kontakt osobom głuchoniemym i niedosłyszącym

- To forma wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn mają problem, by skontaktować się np. z dziekanatem i przedłożyć swoją sprawę w tradycyjny sposób – informuje Ewa Kołtun z Akademii Zamojskiej. - W prawym dolnym rogu strony internetowej Akademii Zamojskiej znajduje się ikonka „Język migowy”, która przenosi do strony tłumacza. Następnie należy kliknąć w znak „migam” lub w razie potrzeby obejrzeć filmy instruktażowe, które krok po kroku poprowadzą po usłudze. Do skorzystania z usługi potrzebna jest sprawna kamerka internetowa.