Zamontował „czujnik” i zgarnął kilkaset złotych. Teraz szuka go puławska policja. Sprawdź, czy rozpoznajesz tego mężczyznę

Do zdarzenia doszło 19 lipca bieżącego roku w Puławach. Jak ustaliła policja na podstawie zebranych materiałów, mężczyzna podając się za przedstawiciela gazowni, przekonał kobietę, że zakłada wszystkim mieszkańcom czujniki dymu i gazu. Nie przedstawił się z imienia i nazwiska, nie miał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających to, że pracuje w gazownictwie, ale twierdził, że jest obowiązek posiadania takich czujników i każdy właściciel mieszkania musi je mieć. Następnie - jak informują puławscy funkcjonariusze - szybko przykleił do ściany jakieś urządzenie, zażądał opłaty kilkuset złotych, a po otrzymaniu pieniędzy natychmiast wyszedł.

- Puławianka, po rozmowie z sąsiadami ustaliła, że historia z obowiązkiem montaży czujników nie ma pokrycia w rzeczywistości więc skontaktowała się ze spółdzielnią mieszkaniową. Przedstawiciel spółdzielni poprosił o pomoc spółkę gazowniczą, której pracownik jednoznacznie określił zamontowane urządzenie, jako stary, nieczytelny i bezużyteczny czujnik dymu, a nie gazu. Pokrzywdzona upewniwszy się, że została oszukana zgłosiła sprawę na policję - informuje podkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.