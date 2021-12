Zamość. Alkohol i nadmierna prędkość doprowadziły do groźnej kolizji. Samochód dachował

Do zdarzenia doszło we wtorek (30.11) wieczorem w miejscowości Udrycze-Koniec (gm. Stary Zamość). Policjanci ustalili wstępnie, że kierujący samochodem marki Renault jechał od strony miejscowości Wisłowiec, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Wtedy zjechał na lewe pobocze, następnie do rowu i uderzył w betonowy przepust, wskutek czego auto dachowało.

21-letni mieszkaniec gminy o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Z kolizji wyszedł bez poważniejszych obrażeń, więc po badaniach mógł opuścić placówkę zdrowia.