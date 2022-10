Zamość. Dwa zderzenia samochodów w jednym miejscu w ciągu kilku minut

W piątek (7 października) policja została poinformowana, że na ulicy Lipskiej w Łabudniach kobieta wjechała do przydrożnego rowu, nic jej się nie stało, ale prawdopodobnie jest pijana. Kilka minut później zgłaszający ponownie zadzwonił do dyżurnego, z informacją, że doszło do kolizji w tym samym miejscu. Inna kobieta wjechała w zaparkowanego Forda mężczyzny, który udzielał pomocy poszkodowanej z Mercedesa.

- Policjanci z ruchu drogowego zamojskiej komendy na miejscu ustalili, że kierująca Mercedesem to 46-latka z Zamościa. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 2 promile. Kobieta poruszała się od strony Zamościa w kierunku Komarowa. Prawdopodobnie na łuku drogi pojechała prosto zjeżdżając do przydrożnego rowu. Widząc to kierujący Fordem zatrzymał się na poboczu. Wysiadł z samochodu i podszedł do kierującej Mercedesem. Wówczas w jego pojazd uderzyła kierująca Renault, która zagapiła się podczas omijania Forda. Siła uderzenia przemieściła Forda do przydrożnego rowu. Za kierownicą Renault siedziała 33-letnia mieszkanka gminy Łęczna, w wyniku kolizji nie odniosła obrażeń, była trzeźwa - poinformowała aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło.