Zamość gościł mistrzostwa Polski U-20 w podnoszeniu ciężarów. Zobacz zdjęcia

W pierwszym dniu zmagań na zamojskim pomoście pojawiły się sztangistki. Zawodniczki z klubów województwa lubelskiego trzykrotnie stawały na podium, w tym dwa razy na najwyższym. W kategorii do 76 kg triumfowała Agnieszka Rak ze Znicza Biłgoraj, natomiast w wadze powyżej 87 kg wygrała Julia Janiak z Unii Hrubieszów. Rak w dwuboju uzyskała wynik 204 kg (93 kg rwanie i 111 kg podrzut), poprawiając rekordy życiowe i rekordy Polski do lat 20. Srebro kategorii do 87 kg, dorzuciła ponadto Natalia Fota z Wisły Puławy.

Z kolei sztangiści z Lubelszczyzny, zmagania w zamojskim czempionacie zakończyli z dorobkiem dziewięciu krążków. Mistrzami Polski zostali: Michał Zrol (MOK Terespol, 61 kg), Konrad Łazuga z MOK Terespol, 73 kg) i Maksymilian Dorn (Agros Zamość, 96 kg). Ze srebra cieszyli się Mateusz Fiut (Wisły Puławy, 55 kg), Jakub Dziewiczkiewicz (Unia Hrubieszów, 102 kg) i Szymon Trytek (Agros Zamość, 109 kg), natomiast z brązu Michał Kościuk (Unia Hrubieszów, 73 kg), Maciej Bielak (Znicz Biłgoraj, 96 kg) i Maciej Cios (Znicza Biłgoraj, 109 kg).