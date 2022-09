Zamość. Kurzy się na potęgę, ale remont ulicy Partyzantów idzie pełną parą

Remont ulicy Partyzantów pochłonie w sumie ponad 17 mln zł. Około 12 mln zł z tej kwoty ma stanowić dofinansowanie zewnętrzne. Pochodzi ono ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok oraz z programu „Polski Ład”. W sumie ten bardzo ważny trakt będzie w tym roku odnowiony na długości ok. 1,4 km.

Inwestycja prowadzona jest w sercu miasta. Nic dziwnego, że mieszkańcy Zamościa z zaciekawieniem obserwują postępy prowadzonych prac.

- Wygląda na to, że roboty prowadzone są sprawnie. Widać wielu pracujących robotników oraz krążące w całej okolicy maszyny. Kurzy się przez to na potęgę, ale widać, że roboty ruszyły ostro do przodu – ocenia pan Bernard, którego spotkaliśmy na zamojskich Plantach w okolicy ul. Partyzantów (był tam na spacerze z psem).