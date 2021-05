Zamość: Leżał martwy przy drodze. Mężczyznę przygniótł ciągnik

Skierowani tam policjanci ustalili, że mężczyzna to mieszkający samotnie w gminie Zamość 70-latek. Przybyły lekarz stwierdził jego zgon. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-latek dzień wcześniej pracował w pobliskim lesie.

W niedzielę dyżurny zamojskiej policji został powiadomiony o tragicznym zdarzeniu. Mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Skierbieszów na drodze dojazdowej do pobliskich pól odnalazł przygniecionego przez ciągnik mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Obok ciągnika stał wóz, wokół rozsypane były gałęzie.

- Do tragicznego zdarzenia doszło prawdopodobnie, kiedy wracał już do domu. Mogło dojść wówczas do awarii pojazdu, drewniany dyszel wozu był połamany, burty leżały porozrzucane obok - informuje st. asp. Dorota Krukowska - Bubiło z zamojskiej policji.

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań.