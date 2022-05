Zamość. Michał Archanioł powróci na Stare Miasto w pełnej krasie Bogdan Nowak

To bardzo dobra wiadomość. Kamienna, bardzo kiedyś zaniedbana, rokokowa figura św. Michała Archanioła z ulicy Ogrodowej w Zamościu została odnowiona. Stanie teraz przy staromiejskiej Bramie Szczebrzeskiej. Będzie to triumfalny powrót archanioła w to miejsce po blisko dwustu latach!