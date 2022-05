Zamość. Na balkonie zamiast bratków rosły konopie. 18-latek został objęty policyjnym dozorem

Mundurowi podczas legitymowania jednego z mieszkańców gminy Sitno odnaleźli w kieszeni jego bluzy marihuanę.

- Dodatkowo przeszukanie miejsca zamieszkania mężczyzny wykazało, że to nie jedyne należące do niego narkotyki. Na strychu domu policjanci znaleźli susz roślinny, a na balkonie kilkanaście rosnących w plastikowych kubeczkach sadzonek konopi innych niż włókniste. Nielegalne rośliny w różnej fazie wzrostu i susz w ilości ponad 200 gramów zostały zabezpieczone, a 18-latek trafił do policyjnego aresztu - poinformowała starsza aspirant Dorota Krukowska – Bubiło.