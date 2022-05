Zamość. Nastolatka za kierownicą bmw potrąciła rowerzystę. Mężczyzna trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 maja) w Zamościu. Zjeżdżając z ronda w ulicę Zamoyskiego 19-letnia mieszkanka gminy Bełżec nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście i go potrąciła. 32-latek poruszał się prawidłowo oznakowanym przejazdem dla rowerów. Poszkodowany upadł na jezdnię. Został przetransportowany do szpitala.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach. Pamiętajmy też o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, którzy w kontakcie z samochodem są bardziej narażeni na tragiczne z skutkach następstwa zdarzeń drogowych - apeluje starsza aspirant Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Według ustaleń policji, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Trwa dalsze postępowanie, które powoli ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.