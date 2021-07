Zamość: Nowe parkingi, trampoliny i kręgielnia? Budżet Obywatelski na 2022 rok dopiero się rozkręca

- To jest lista projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane – podkreśla Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM w Zamościu. - Teraz odbędzie się głosowanie mieszkańców m.in. za pomocą internetu. Oni wybiorą to, co jest najbardziej potrzebne. Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu.

Wśród propozycji jest także budowa kładki na rzece Łabuńce przy ul. Lipskiej, modernizacja kompleksu sportowego przy ZSP nr 3 (chodzi o popularny „Elektryk”) oraz remont gmachu zamojskiej „Centralki” na Starówce. Co ciekawe, ta ostatnia inwestycja ma być rodzajem uczczenia rocznicy przyjazdu Bolesława Leśmiana do Zamościa w 1922 r. Zamieszkał on w „Centralne”, tam pisał wiersze, a obiady jadał w znajdującej się w tym budynku restauracji, co przeszło do miejscowej legendy.

Osiedlowe projekty także wyglądają bardzo ciekawie. To m.in. budowa placu zabaw „Radość dziecka” na zamojskich Plantach, remont parkingu, chodnika oraz budowa „placu dla psów” na os. Jana Zamoyskiego. Na zamojskiej „Karolówce” mógłby natomiast powstać m.in. duży zbiornik na deszczówkę (przy ul. Traugutta).