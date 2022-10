Zamość. Nowoczesny biurowiec będzie szansą dla lokalnego rynku pracy? Takie są plany

Wynika to z komunikatu, który zamojski magistrat wysłał do mediów. „Została zawarta umowa Spółki „Fabryka Zamość” pomiędzy MZK w Zamościu i Operator ARP Sp. z o.o., w wyniku której na należącej do MZK działce zlokalizowanej u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Legionów w Zamościu powstanie nowoczesny biurowiec klasy A” – czytamy w informacji. „Zgodnie z założeniami, które zostaną doprecyzowane w dokumentacji projektowej, powierzchnia budynku wyniesie około 5 tys. mkw., wraz z częścią handlowo usługową ulokowaną w dolnej części budynku”.