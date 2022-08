Zamość. O Dzieciach Zamojszczyzny i Aniele Dobroci. Na scenie wystąpi Adam Strug

„Głównym założeniem projektu jest przypomnienie losów Dzieci Zamojszczyzny, postaci Róży Zamoyskiej „Anioła Dobroci”, która wspólnie z mężem Janem Zamoyskim uratowała od zagłady kilkaset małych istnień” – czytamy w opisie przedsięwzięcia.

W ramach spotkań zaplanowano m.in. panel dyskusyjny z udziałem dr Beaty Kozaczyńskiej, Agnieszki Jaczyńskiej, Anny Rudy i Marii Rzeźniak, którego celem będzie m.in. przypomnienie losów Dzieci Zamojszczyzny (21 sierpnia, godz. 17). W programie także akcja charytatywna pod hasłem „Róże dla Róży”, polegającą na zbiórce datków pieniężnych dla hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach Pierwszych oraz kiermasz książki używanej. Otwarta zostanie również wystawa przygotowana na podstawie materiałów i informacji zgromadzonych przez dr Beatę Kozaczyńską. Ekspozycja zostanie poświęcona Dzieciom Zamojszczyzny.

Muzyczną gwiazdą spotkań będzie natomiast Adam Strug. To znakomity śpiewak, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog oraz m.in. „pomysłodawca” zespołu „Monodia Polska”. Wykonuje stare, polskie pieśni, które były przekazywane z dziada pradziada w tradycji ustnej. Jego talenty i osiągnięcia trudno wręcz zliczyć. Prowadził m.in. w radiowej „Jedynce” audycję „Muzyczna podróż po Polsce”. Można go także usłyszeć na falach radiowej „dwójki”. Co ważne, w muzycznych poszukiwaniach trafił również na Roztocze.