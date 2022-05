Zamość. Oddział Neurologii w zamojskim szpitalu „papieskim” zostanie otwarty

Oddział został nie tylko odnowiony, przebudowany, ale także poszerzony. Jego powierzchnia będzie teraz wynosić w sumie 1301 mkw. (wcześniej było to 693 mkw). Znajdą się tam łóżka dla 60 chorych. To bardzo ważne, bo w zmodernizowanym Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym będzie możliwa kompleksowa opieka nad pacjentami – jak to określono: neurologiczno-neurochirurgicznymi.

Co jest przez dyrekcję szpitala podkreślane, podczas leczenia zastosowane zostaną innowacyjne, wysokospecjalistyczne procedury oraz najnowsze metody leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego oraz m.in. patologicznych zmian centralnego układu nerwowego (chodzi o malformacje naczyniowe).