Zamość. Ogród deszczowy i łąki kwietne zostały docenione. Chodzi o działania ekologiczne i prawidłową retencję wody

Doceniono w ten sposób działania, które były realizowane w ramach projektów międzynarodowych, przy aktywnym udziale mieszkańców Zamościa. Chodzi m.in. o ogrody deszczowe, które wybudowano przy zamojskiej Szkole Podstawowej nr 6 (zasadzono tam rośliny odporne na zanieczyszczenia, a woda do tego miejsca doprowadzana jest z dachu placówki) oraz przy miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji (tam ogród przypomina dużą rabatę kwietną).

- To ważne. Bardzo się cieszymy, że taki ogród u nas powstał – mówi Mateusz Ferens, dyrektor OSiR w Zamościu. - Inicjatorem jego wybudowania był zamojski UM, ale w pracach, oprócz urzędników, uczestniczyli także nasi pracownicy, radni, różni zaproszeni goście itd. To był czyn społeczny. Ten ogród został tak skonstruowany, iż woda zatrzymuje się w nim na dłużej. I również o to w tym wszystkim chodziło.