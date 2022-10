Zamość. Pijany 49-latek z sądowym zakazem kierowania pojazdami wjechał ciągnikiem w budynek

Do zdarzenia doszło w czwartek (6 października) w miejscowości gminy Szczebrzeszyn. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który ciągnikiem rolniczym wjechał w budynek posesji.

- Na miejscu funkcjonariusze zauważyli uszkodzoną elewację budynku i porozbijane wazony z kwiatami. Na podwórzu zaparkowany był również ciągnik, na którym widać było elementy tynku - poinformowała aspirant sztabowa Dorota Krukowska - Bubiło.

Badanie alkomatem wykazało, że 49-letni kierowca pojazdu miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn został zatrzymany. Przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu - dodaje Krukowska - Bubiło.

Za niestosowanie się do sądowych zakazów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat więzienia, utrata prawa jazdy oraz obowiązek zapłaty na wskazany przez sąd cel nawet 60 tysięcy złotych.