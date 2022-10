Zamość. Pijany mężczyzna kierował autem, miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Zdarzenie miało miejsce w sobotnie popołudnie (1 października) na al. Jana Pawła II w Zamościu. Funkcjonariuszy zainteresował stojący na trawniku opel. Ustalili oni, że kierujący pojazdem mężczyzna stracił panowanie nad autem i uderzył w krawężnik. Weryfikacja danych mężczyzny w rejestrze kierowców wykazała, iż został on skazany za inne przestępstwa drogowe i nie odbył jeszcze kary. Ponadto, kierujący miał zasądzony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

39-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Na kolejny proces będzie czekał w więzieniu, gdzie może spędzić ponad 2 lata odsiadki.

- Przypominamy, że niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 - mówi aspirant Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka KMP w Zamościu. - Natomiast kara jaka grozi podejrzanemu za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to dwa lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty na wskazany cel określonej przez sąd kwoty, która może wynieść nawet 60 tysięcy złotych - dodaje.