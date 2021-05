Zamość: Seniorka została zmasakrowana i zgwałcona. Zagadkę zbrodni rozwikłano po latach

Samotna 67-letnia kobieta mieszkała w parterowym domu na skraju lasu. Drewniane domostwo stało przy drodze prowadzącej do Feliksówki w powiecie zamojskim. 17 stycznia 1989 r. zmasakrowane zwłoki seniorki znalazł listonosz. O makabrycznym odkryciu powiadomił milicję.

Śledczy długo badali okoliczności zbrodni. Udało im się ustalić, że do zbrodni doszło w nocy z 16 na 17 stycznia. Sprawca, po uprzednim wyłamaniu drewnianych drzwi wejściowych, prawdopodobnie przy użyciu siekiery, wszedł do domu pokrzywdzonej. Następnie przez sień, dostał się do pokoju, gdzie zaatakował pokrzywdzoną, zadając jej siekierą uderzenia po całym ciele.

„W wyniku odniesionych obrażeń, przede wszystkim czaszkowo-mózgowych, kobieta zmarła na miejscu. Jak ustalono, sprawca odbył z ofiarą stosunek płciowy, gdy znajdowała się w fazie agonii” - informuje Prokuratura Krajowa.

Tożsamość sprawcy pozostawała zagadką przez lata, aż do sprawy powrócili policjanci z tzw. Archiwum X, czyli z wyspecjalizowanej komórki działającej w ramach Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.