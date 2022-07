Zamość. Sępy płowe wprowadziły się do orłana. Ptaki mają się dobrze

Sępy płowe to niezwykłe, majestatyczne stworzenia. Zasiedlają m.in. góry południowej Europy północno-zachodnią Afrykę oraz południowo-zachodnią Azję, ale można je spotkać nawet w Kazachstanie, a sporadycznie pojawiają się (lub jak kto woli tutaj „zalatują”) także w Polsce. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi zwykle od 240 do 280 cm, a masa to 6 do 11 kg.

Są ptakami monogamicznymi. Pary sępów trwają przy sobie przez całe życie. Żywią się padliną (wyjadają tylko wnętrzności i mięso), głównie martwymi, średniej wielkości ssakami. Bywa jednak, iż czasami polują na żywą „zdobycz”, w tym zwierzęta żyjące w gospodarstwach.

W Polskiej Księdze Zwierząt sępy płowe są opisane jako „wymarłe ptaki lęgowe”. Jednak te, które się u nas pojawiają, objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Teraz w zamojskim Ogrodzie Zoologicznym można się z nimi bliżej zapoznać. Dwa sępy są osobnikami młodymi, a reszta – starszymi (można to podobno wywnioskować po kolorze kryzy u nasady szyi). Nowi lokatorzy żyją teraz w przestronnej wolierze, wspólnie z drapieżnym orłanem. Jak znosi on przybyszów?