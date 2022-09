Zamość. Spółka PKP LHS z rekordową ilością przewiezionych towarów Bogdan Nowak

Pociągi PKP LHS przewożą rekordowe ilości towarów PKP LHS

Są powody do radości. Od stycznia do sierpnia przewozy towarów linią PKP LHS są wyższe od tych realizowanych w tym czasie w ub. roku o ponad 1 mln 600 tys. ton. To stanowi wzrost o 26 procent! Wygląda na to, że to tylko początek kolejnej, dobrej koniunktury owej spółki mającej siedzibę w Zamościu. Na szczęście. Bo na początku roku wyglądało to zupełnie inaczej...