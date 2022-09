Zamość. Stwórz rodzinę zastępczą. Pomoże w tym zamojskie MCPR

Kandydaci na rodziców zastępczych mogą być w różnym wieku. Mogą mieć własne dzieci, ale także nie wykluczane są osoby samotne. Ich wykształcenie także nie jest najważniejsze. Za to zadania, które zostaną im powierzone są bardzo poważne. To „opieka nad dziećmi, dbanie o ich zdrowie, postępy w nauce i rozwój, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, umożliwienie kontaktu z rodzicami, a także dawanie poczucia bezpieczeństwa oraz budowanie z nimi serdecznych i ciepłych relacji”.

Otrzymają wsparcie różnego rodzaju. Rodzice zastępczy mogą liczyć na świadczenia, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (to 1 tys. 189 zł na osobę), zwrot części opłat za mieszkanie (chodzi o czynsz, media itd.), wyposażenie pokoju w którym dziecko będzie mieszkać, zakup ubrań itd. (to 1,5 tys. zł wypłacanych jednorazowo) oraz m.in. częściowe dofinansowanie jego wypoczynku. To nie wszystko. Rodziny zastępcze otrzymają również ewentualne wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga, terapeuty).