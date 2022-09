Zamość. Sygnalizacja jest źle zsynchronizowana? A może wystarczą policyjne patrole

- Chciałbym zwrócić uwagę na sygnalizację świetlną znajdującą się na krzyżówce ulicy Młyńskiej i Lwowskiej. Tam notorycznie łamane są przepisy – alarmował na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 26 września) jeden z mieszkańców. - Kierowcy zjeżdżający z ulicy Lwowskiej robią to na żółtym, a nawet czerwonym świetle. W tym czasie jadący od strony ul. Młyńskiej mają już światło zielone. Przez to w tym miejscu jest dość niebezpiecznie.

Może dochodzić wówczas do kolizji i wypadków. Zdaniem mężczyzny w tej sytuacji należałoby poprawić synchronizację świateł na tym skrzyżowaniu. - Chodzi także o to, żeby nie zmieniały się one tak szybko – argumentował.

Marcin Nowak przekonywał na sesji, iż sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu działa prawidłowo. Kłopotem są „niesubordynowani” kierowcy, którzy – jak zauważył jego przedmówca – wjeżdżają tam na żółtym lub czerwonym świetle. Należy to zatem ukrócić. Jak?