Zamość. W Ogrodzie Zoologicznym urodziły się tygrysy amurskie. To dwie samice

Z informacji wynika, że potomstwa doczekała się para 6 – letnich tygrysów Makar i Isla (obydwoje zostali rodzicami po raz pierwszy).

„Młode urodziły się pod koniec sierpnia 2022 r. są więc już z nami od prawie dwóch miesięcy i uwierzcie, że bardzo trudno było nam zachować ten fakt w tajemnicy, lecz ze względu na dobrostan zwierząt musieliśmy” – czytamy m.in. na stronie zamojskiego ZOO. „Pierwsze tygodnie życia maluchów to czas kiedy one i ich mama muszą mieć zapewniony bezwarunkowy spokój. Jest to czas na aklimatyzację i poznanie otoczenia”.