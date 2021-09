Zamość. W papieskim szpitalu system informatyczny sprawia kłopoty

„Dyrekcja nie reaguje w sposób skuteczny na sygnały dopływające od osób które pracują w systemie AMMS na co dzień” – czytamy w informacji, która trafiła do naszej redakcji.

Jak zapewnia autor wiadomości, pracę szpitalnemu personelowi utrudniają także rutynowe aktualizacje, które podobno czasami paraliżują nawet działalność niektórych oddziałów. Bo – jak tłumaczy autor informacji – są one wdrażane w godzinach „największego obciążenia”, zamiast np. w nocy. Efekt? To wszystko ma powodować wyraźny spadek wydajności pracy w szpitalu „papieskim”.

Zdaniem jej autora chodzi o szpitalny system AMMS, który zbyt często ulega awariom. Czym on jest? To pakiet systemów informatycznych, który ma ułatwiać zarządzanie placówkami medycznymi oraz usprawniać pracę lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracji. Kłopotem jest jednak nie tylko jego zbyt duża awaryjność.

Czy rzeczywiście są powody do niepokoju? Andrzej Szewczuk, zastępca dyrektora ds. administracyjno- technicznych zamojskiego szpitala „papieskiego” nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Prosił, abyśmy pytania przesłali do rzecznika szpitala. Tak zrobiliśmy. Zapytaliśmy za pośrednictwem poczty elektronicznej czy doniesienie naszego Czytelnika są prawdziwe, a jeśli tak, to w jaki sposób można ów system usprawnić? Dopytywaliśmy także czy są podejmowane jakieś konkretne działania w tym kierunku.