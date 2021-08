Zamość. Wypoczynek w wątłym cieniu palm. Zamojski zalew ma nową atrakcję!

Palmy zostały sprowadzone podobno aż z Japonii. To specjalna, mrozoodporna odmiana. Każda z nich ma wysokość od ponad dwóch do prawie czterech metrów. Co się z nimi stanie gdy przyjdą jesienne szarugi, a potem zima? Podobno zostaną wówczas przeniesione do zamojskiego Ogrodu Zoologicznego, do jednej z cieplarni.

– Trzeba przyznać, że palmy wyglądają ładnie – mówi jedna z kobiet, którą spotkaliśmy na zamojskiej plaży. – Trudno skryć się w ich chudym, wątłym cieniu, ale pasują do tego miejsca. Marzy mi się też, że przy plaży pojawią się kiedyś kawiarnie, restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego itd. Tego brakuje.

Na razie powstała ścieżka rowerowa i drewniany mostek od strony zamojskiego Starego Miasta. Zalew został także poszerzony, pogłębiony i uporządkowany. Na środku zbiornika powstała natomiast ptasia wyspa.