„Zapora. Nigdy się nie poddamy!” Lubelskie Centrum Konferencyjne zaprasza na spektakl przedstawiający losy majora Hieronima Dekutowskiego

„Zapora. Nigdy się nie poddamy!” to spektakl historyczny przedstawiający losy majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”. Zapora to bohater zapomniany, niewygodny. Cichociemny – dowódca, komendant, „Stary”. Spektaklowy Zapora opowiadany jest wspomnieniami żołnierzy. Podstawą dramaturgiczną są zmagania grupy aktorskiej pracującej nad nową premierą, właśnie tą, która jest grana przed widzami. Jest to zapis próby do spektaklu „Zapora. Nigdy się nie poddamy!”. Oszczędny w scenografii, wsparty multimediami, dramatyczny, nieraz komediowy - jak życie. Wydarzeniom scenicznym towarzysz muzyka - współczesne, gitarowe aranżacje przedwojennych szlagierów i piosenek partyzanckich.

Jak możemy się spodziewać wydarzenie nie będzie zwykłą premierą. LCK i Fundacja planują szereg atrakcji związanych z epoką i jednocześnie upamiętniających wyklętych bohaterów. Będzie można zobaczyć wystawę oryginalnych przedmiotów przekazanych przez samych „Zaporczyków” i ich potomków, a także wystawę wojskowych aut historycznych. Atrium LCK zostanie zaaranżowane przez grupę rekonstrukcyjną. Rekonstruktorzy w oryginalnych strojach, z bronią z epoki z pewnością wywołają dreszcz emocji i przeniosą uczestników w przeszłość.