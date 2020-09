Zapytają lublinian jak ma wyglądać miasto za 10 lat. Ratusz przygotowuje Strategię Lublin 2030

- Jesteśmy w połowie drogi, na półmetku tworzenia dokumentu, który określi kierunki rozwoju Lublina do 2030 r. – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin.

Tym dokumentem jest Strategia Lublina 2030. Zastąpi obecny dokument, który obejmuje okres do 2020 r.

We wrześniu do 1800 lubelskich domów trafi ankieta dotycząca Lublina. – Pytania będą bardzo zróżnicowane, zebrane informacje pozwolą ocenić potencjał miasta na kolejną dekadę. Będziemy pytali m.in. o ocenę działalności instytucji, o przestrzeń miejską, rynek pracy, edukację – wylicza Piotr Maleszyk z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin. I dodaje: - Nie jest to test, pytanie o wiedzę, ale o opinię, o potrzeby mieszkańców.

Ratusz już zgromadził ok. 12 tys. opinii mieszkańców. Jak opisują miasto? – Wśród mocnych stron wymieniany jest skokowy rozwój miasta w ostatnich latach, który doprowadził do nadrobienia zaległości rozwojowych, bogata oferta wydarzeń kulturalnych, zieleń w mieście, łączenie zalet dużego miasta z doświadczeniem spokoju i kameralności, czy wyjątkowość Starego Miasta i zrewitalizowanego Placu Litewskiego – relacjonuje Sagan.