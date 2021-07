Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania. Radni opozycji: „Dług szpitali przekroczył miliard złotych”

Najwięcej czasu radnym zajęła debata nad raportem o stanie województwa lubelskiego. To dokument, który co roku zarząd województwa musi przygotować i przedstawić radnym, którzy na tej podstawie udzielają mu wotum zaufania. Bożena Lisowska, radna KO, już na początku skrytykowała zarząd województwa za to, co się w dokumencie nie znalazło. - Pod względem PKB na mieszkańca spadliśmy na ostatnie miejsce wśród województw, co trzeci mieszkaniec regionu pozostaje bez pracy, drastycznie wzrósł wskaźnik ubóstwa wśród seniorów. Ale tego w raporcie nie ma – podkreślała. - Tymczasem raport powinien sygnalizować, że marszałek wie o problemach regionu i będzie chciał je jakoś rozwiązać – oceniała. Zarzucała też zarządowi województwa, że nie ma czytelnej strategii działania i rozwoju regionu.

Sławomir Sosnowski, radny PSL, pytał marszałka, dlaczego przesunął część środków z puli na pomoc covidową dla szpitali i przekazał je dla oddziału położniczego w Kraśniku, skąd pochodzi Jarosław Stawiarski. - Podobnie pan marszałek przeniósł pieniądze na drogę wojewódzką na swoim „podwórku”. Nie znam marszałka, który by tak przesuwał pieniądze. Życzyłbym, żeby pan był marszałkiem całego województwa, a nie tylko powiatu kraśnickiego. 100 procent głosów pan tam nie zbierze – apelował Sosnowski.