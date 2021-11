Zarządzenie Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie nadal budzi emocje. „Jesteśmy oburzeni” – mówią członkowie Konfederacji Małgorzata Genca Joanna Jastrzębska

Do członków Konfederacji zgłosili się studenci, którzy nie zgadzają się z decyzją rektora - tak twierdzi Bartłomiej Pejo, lider Klubu Konfederacji. Chodzi o zarządzenie, w którym władze zobowiązują społeczność uczelni do zaszczepienia się w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.