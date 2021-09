Zasada 5R - fundament zero waste

Przestrzeganie zasad reguły 5R na co dzień pozwala nakreślić pewne nawyki, które wcielając w działanie zredukują dotychczasowe zanieczyszczenia, a także uchronią nasz przed globalnym kresem. Czym jest strategia 5R? -odpowiadamy w artykule.

Zasada 1

REFUSE - odmawiaj

W sklepie każdy namawia cię do pakowania warzyw, czy owoców, a także końcowych zakupów w plastikowe siatki, w restauracji wręczają ci słomkę do mrożonej kawy, przechodząc po ulicy coraz to kolejna osoba próbuje wetknąć ci ulotkę, a w sklepie odzieżowym promocje są tak oszałamiająco wysokie, że nawet całkowicie zbędna rzecz staje się tą wymarzoną... Uwaga i asertywność powinna być już w tym momencie twoim jedynym trafnym wyborem. Nie przyjmuj rzeczy, których wiesz, że i tak nie potrzebujesz, ponieważ za moment trafią one jedynie do śmietnika, a w metodzie życia zero waste skupiamy się nad tym, aby ograniczyć wytwarzanie śmieci.