Zasiłek opiekuńczy, gdy koronawirus zamknął klasę

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać ubezpieczony rodzic, który musi zająć się dzieckiem chorym, objętym izolacją domową lub kwarantanną. Dodatkowo o świadczenie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci poniżej 8 roku życia z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki edukacyjnej nie mogą do niej uczęszczać. Dotyczy to zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Nowe wytyczne pozwolą na skorzystanie z zasiłku w sytuacji zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej.

- Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola, czy żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w jego klasie, to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci objętych kwarantanną związaną ze stycznością z zakażonym dzieckiem, a także rodzicom uczniów z zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, bo w tym okresie nie było ich w szkole – dodaje Kobra.