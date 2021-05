„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Lubelska brygada powiększyła się o kolejnych żołnierzy

55 nowych żołnierzy dołączyło do wojsk obrony terytorialnej. Wśród nich szeregowy Mariola Oleszczuk.

- To jest krok w nową przyszłość. Moją główną motywacją jest służba ojczyźnie - przyznaje uczennica technikum, przyszła ekonomistka. Przez ostatnich 16 dni brała udział w intensywnym szkoleniu. Kandydaci na żołnierzy wstawali codziennie o piątej rano. Dzień upływał im na ćwiczeniach fizycznych, szkoleniu strzeleckim, nauce taktyki, obsługi broni, pierwszej pomocy, poruszania się w terenie i walki wręcz. Zajęcia kończyli o godz. 21.

- To niecałe dwa i pół tygodnia, ale cieszymy się, że wracamy do swoich rodzin - zastrzega szeregowy Paweł Rogalski, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. Tytuł naukowy nikogo tu nie dziwi. Wśród terytorialsów są inżynierowie, handlowcy, nauczyciele, studenci, doradcy klienta i pielęgniarki. - Przekrój wiekowy jest od 18 do 50 lat. Każdy się odnajdzie – dodaje nowy żołnierz.