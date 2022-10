„Zawsze jest coś dalej”. Jubileusz Stanisława Orłowskiego - zasłużonego fotografa z Zamościa

- Na zamojski „Zakamarku” był taki duży, ciągnący się bardzo daleko ogród i sad, należący chyba do rodziny Kowerskich. Z nim związane są moje najwcześniejsze wspomnienia. Także dlatego, że chodziło się tam po jabłka – wspomina z uśmiechem Stanisław Orłowski. - Potem przeprowadziliśmy się z tej części miasta do domu przy ul. Lipskiej w Zamościu. Co z tamtych wczesnych czasów pamiętam? W domu przepowiadano mi na przykład, że zostanę kiedyś księdzem, ale to się nie ziściło.