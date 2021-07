Zbiórka dla Ninki na ostatniej prostej. Liczy się każda złotówka

W ubiegłym tygodniu wysokość zbiórki dla Niny na portalu siepomaga.pl została obniżona o 600 tys. zł. – Środki dla Niny są zbierane także przez inne organizacje, prowadziliśmy też akcje na koncertach, kiermaszach, zbieraliśmy nakrętki itp. Zgromadziliśmy w ten sposób 600 tys. zł i o tyle można było obniżyć główną zbiórkę – tłumaczy Tomasz Słupski, tata Niny.

Do finału zostało jeszcze 700 tys. zł, chociaż jeszcze w piątek było to 800 tys. zł. Cel wydaje się więc coraz bliższy do osiągnięcia.