Zbliża się czas szykowania wyprawki szkolnej. Skąd wziąć na to pieniądze? Tłumaczymy, gdzie złożyć wnioski

725 mln zł trafiło do rodziców w postaci świadczenia „Dobry Start” na wyprawki szkolne dla uczniów - wylicza Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. A to nie jedyny sposób na wsparcie domowego budżetu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dobry Start

To rządowy program, którego założeniem jest wyrównanie szans edukacyjnych. Dofinansowanie wynosi 300 zł i można z niego skorzystać na uczące się dziecko, które nie ukończyło 20. roku życia lub 24. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (program nie dotyczy studentów). Wniosek o dofinansowanie powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny do 30 listopada, ale ci, którzy zrobią to do końca sierpnia, mogą spodziewać się pieniędzy najpóźniej do 30 września. Formalności można dopełnić na dwa sposoby: bezpośrednio – w instytucjach, które obsługują 500+, urzędzie miasta lub gminy i ośrodku pomocy społecznej oraz online – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Mieszkańcy województwa lubelskiego mają już na swoich kontach łącznie 36,5 mln zł. Warto również pamiętać, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłaca dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jego miejsce zajął właśnie Dobry Start.