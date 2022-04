Zdejmij nogę z gazu! Na drogach Lubelszczyzny trwa policyjna akcja „Prędkość”

Trwa ogólnopolska akcja „Prędkość”. Kierujący powinni spodziewać się zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje wzmożone zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane na środę (27 kwietnia) działania będą zaangażowane między innymi policyjne zespoły „Speed”. Ich głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.

– Wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych, dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami – ostrzega zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policjanci apelują o rozsadek i powstrzymanie się na drodze od brawury i ryzykownych zachowań prowadzących nieraz do tragedii. – Pamiętajmy, że prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu na drodze – czytamy w komunikacie KWP Lublin.