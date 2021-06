Zderzenie dwóch samochodów osobowych w powiecie bialskim. 81-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu KS

Do niebezpiecznego wypadku drogowego doszło 11 czerwca w miejscowości Zahajki (powiat bialski). Z nieznanych przyczyn samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z innym autem. Kierowcy trafili do szpitala.