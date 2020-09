Zderzenie motocyklisty z busem w powiecie biłgorajskim. Kierowca jednośladu trafił do szpitala

Do wypadku doszło około godz. 18:00 w miejscowości Dyle. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia 26-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj, który kierował motocyklem marki Yamaha na zakręcie nie dostosował swojej prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka bus dostawczy. W miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i ustawiony jest tam znak ostrzegawczy informujący o niebezpiecznym zakręcie w prawo.

28-letni mieszkaniec Biłgoraja, kierujący samochodem dostawczym, chcąc uniknąć zderzenia czołowego z jednośladem, zjechał na pobocze drogi. Motocyklista uderzył w bok busa i z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Według ustaleń policjantów, obaj kierujący byli trzeźwi.

Trwa ustalanie przyczyn i wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.