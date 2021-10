Zderzenie samochodów osobowych w Świdniku. Jedna osoba została poszkodowana

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 12.00 na skrzyżowaniu al. Lotników Polskich z ul. Wojska Polskiego. Jak informuje świdnicka policja, kierowca pojazdu marki toyota próbował włączyć się do ruchu wyjeżdżając z parkingu mieszczącego się przy al. Lotników Polskich 24, w wyniku czego doszło do kolizji z taksówką.

W efekcie kierowca toyoty odniósł obrażenia dłoni. Mężczyźnie została już udzielona pomoc medyczna. Obecnie funkcjonariusze ustalają sprawcę wypadku. Na skrzyżowaniu trwa usuwanie skutków zdarzenia. Nie występują utrudnienia w ruchu.