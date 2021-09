Zderzenie trzech samochodów w powiecie lubartowskim. Cztery osoby trafiły do szpitala Mateusz Kowalski

Policja Lubelska

Do zderzenia trzech aut doszło na prostym odcinku drogi. W wypadku brała udział cysterna przewożąca olej napędowy, na szczęście nie doszło do wycieku. Na skutek zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitala