Zebrano ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze pójdą na renowację cmentarnych zabytków

- Dotychczas dzięki zgromadzonym podczas 13 kwest środkom udało się wyremontować 41 zabytkowych obiektów – mówi Łukasz Kot, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. - To 38 nagrobków, dwie kamienne latarnie oraz ławeczka. To dopiero początek. Bo na liście konserwatora zabytków znajduje się ponad 200 kolejnych pozycji przeznaczonych do renowacji.