Żeby było tak, jak było

Przypomniałem sobie słowa ministra Kankrina, gdy przeczytałem zarzuty radnego do sejmiku wojewódzkiego Marka Kosa, że droga wojewódzka nr 833 byłaby szybciej oddana do użytku, gdyby nie opieszałość Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radny Kos stwierdza, że modernizacja drogi była zaplanowana na lata 2017-2021, jednak przespano lata 2019-2020 i dziś drogowcy „gonią terminy”. Do tych słów odniósł się marszałek Jarosław Stawiarski, pytając: „W jaki sposób budowa północnej obwodnicy Kraśnika mogła potoczyć się szybciej, skoro Pańscy koledzy z poprzedniego Zarządu (koalicji PSL-PO) nie umieścili w planach zamówień na lata 2017-2018 tego zadania? Co za tym idzie inwestycja, nie była w ogóle ujęta do realizacji”. I dalej Stawiarski stwierdza: „Dopiero Zarząd, któremu przewodniczę, wpisał to zadanie w plan zamówień na IV kwartał 2019 r. Przetarg został ogłoszony 03.03.2020 r. Otwarcie ofert na DW833 nastąpiło 11.05.2020, a 16.06.2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich podał informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - firmy PBI. To i tak ekspresowe tempo, niestety polityczne wojenki nie pozwalają docenić Państwu tego, co robimy”. Wydaje się, że do niedawna północna obwodnica Kraśnika „nie stanowiła przedmiotu potrzeb, a jedynie sztuczną wygodę i rozkosz”, jednak gdy ktoś się wziął za realizację projektu, stała się świetnym narzędziem do walki politycznej.