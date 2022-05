Zespół dworsko-parkowy na Podzamczu w Łęcznej przyciąga turystów. Sprawdź, dlaczego! [GALERIA] Redakcja

Województwo lubelskie, posiada wiele interesujących miejsc do odwiedzenia. Niewątpliwie należy do nich zespół dworsko-parkowy znajdujący się w Łęcznej. To właśnie tam, można pospacerować pomiędzy egzotyczną roślinnością przywiezioną z Ameryki Północnej oraz z Bałkanów, a nawet spotkać słonia i dinozaura!