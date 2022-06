Zespoły z lubelskiego walczyły w finale wojewódzkim "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" (ZDJĘCIA)

To już 22. edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, który wrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Rywalizacja toczy się w trzech grupach wiekowych chłopców i dziewczynek – U8, U10 i U12. - Jest bardzo dużo drużyn i wiele się dzieje. Z perspektywy trenera taki turniej to naprawdę dobry pomysł, a dla dzieci jeszcze fajniejsza sprawa - mówił Marcin Michota, trener chłopców AP Motor, a także piłkarz drugoligowej drużyny z Lublina. - Jak ja zaczynałem grać, to niestety nie brałem udziału w tym turnieju, a szkoda. Ale fajnie, że teraz dzieci mają taką możliwość – dodał.

Finały wojewódzkie były ostatnim etapem rywalizacja dla drużyn z najmłodszej kategorii U8. W Międzyrzecu Podlaskim triumfowali chłopcy z SMS Świdnik i dziewczynki z SP Podhorce.