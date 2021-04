Zginął, bo ochlapał człowieka błotem. Prawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia w Bzitem

– Kary orzeczone przez Sąd Okręgowy w Zamościu są jak najbardziej adekwatnymi – stwierdził sędzia Wojciech z Sądu Apelacyjnego w Lublinie ogłaszając wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego pobicia, do którego doszło ponad dwa lata temu w miejscowości Bzite w powiecie krasnostawskim.

Mężczyźni wysiedli z samochodu uzbrojeni w pałki z trzonkami od siekiery. Najpierw między całą trójką doszło do ostrej wymiany zdań, która jednak szybko przerodziła się w bójkę. Na koniec 21- i 31-latek zaczęli katować 38-letniego mężczyznę.

– Chyba nikt nie może czuć się bezpiecznie – stwierdził jeden z gospodarzy. – Najgorsze jest to, że widziały to dzieci. Jak trzeba być bezwzględnym? – stwierdziła mieszkanka.

We wsi Bzite żyje niespełna 500 osób. Tragedia przeraziła mieszkańców tej spokojnej miejscowości. Kiedy o okoliczności zajścia pytała ich reporterka „Kuriera Lubelskiego” nie mogli ukryć szoku. Nie mogli zrozumieć jak z tak błahego powodu można zaatakować drugiego człowieka.

Podejrzanych szybko złapała policja. Obaj przyznali się do pobicia i zostali aresztowani.

– To były spokojne chłopaki. Nie wyskakiwali do nikogo z pięściami. Przecież my się tu wszyscy znamy. Czegoś takiego tutaj nigdy nie było – opowiadał kolejny z mieszkańców.

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie zakwalifikowała czyn Patryka H. i Pawła S. jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Oskarżonym groziło do 10 lat więzienia. Nieprawomocne rozstrzygnięcie zapadło w grudniu 2019 r.

Wina nie budzi wątpliwości

Sąd Okręgowy w Zamościu stwierdził, że wina oskarżonych nie budzi wątpliwości, ale nie zdecydował się na maksymalny wymiar kary. Skazał Patryka H. na pięć a Pawła S. na cztery lata więzienia. Nakazał też mężczyznom zapłatę po 50 tys. zł zadośćuczynienia dzieciom ofiary.